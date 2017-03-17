بالفيديو.. خطأ ساذج في مشهد بفيلم عنترة يثير سخرية النشطاء

شيماء مصطفى

أثار خطأ ساذج في إخراج مشهد بفيلم عنترة بن شداد سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المشهد الفنان فريد شوقي الذي جسد شخصية عنترة وهو يخاطب 4 رسل من قبيلة معادية، ثم أنهى حديثه بدفع اثنين منهم فقط، ليسقط الأربعة بطريقة تمثيلية ساذجة رغم أن الاثنين الموجودين بالأطراف لم يلمسهما أحد.

وعنترة بن شداد هو فيلم مصري عرض في 4 ديسمبر 1961، سيناريو وإخراج نيازي مصطفى وبطولة فريد شوقي وكوكا، عن قصة الكاتب الكبير محمد فريد أبو حديد، وكتب حواره للسينما الشاعر بيرم التونسي.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads