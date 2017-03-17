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لن تصدق تكلفة تزويد يخت ثري إماراتي بالوقود في تركيا!

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لن تصدق تكلفة تزويد يخت ثري إماراتي بالوقود في تركيا! لن تصدق تكلفة تزويد يخت ثري إماراتي بالوقود في تركيا!

حط اليخت الفاخر لرجل الأعمال الإماراتي، عبدالله الفطيم، رحاله في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، للتزود بالوقود والمواد الغذائية، حيث جرى ضخ 200 ألف ليتر من المازوت في خزانه.
 
وحسب "الأناضول" يحمل اليخت "راديانت" علم جزر كايمان التابعة للتاج البريطاني، ووصل إلى منطقة مرمريس السياحية بولاية موغلا، حيث لم يتمكن من الرسو في الأماكن المخصصة لليختات العادية، بسبب كبر حجمه.
 
وبعد اقتراب اليخت الذي يبلغ طوله 110 أمتار، من المرفأ المخصص للبواخر، جرى تزويده بالوقود في عملية استغرقت 4 ساعات، بمبلغ 640 ألف ليرة تركية، «نحو 176 ألف دولار».
 
وبلغ إجمالي إسهام اليخت في الاقتصاد التركي، 700 ألف ليرة «193 ألف دولار»، مع احتساب أجور المواد الغذائية، ورسوم الأوراق الرسمية، والرسو في المرفأ.
 
ولم يتضح فيما إذا كان الفطيم أو أحد من ذويه، ضمن اليخت الذي يصنف في المرتبة الـ 23، ضمن قائمة اليخوت الأكبر في العالم.
 
ومن المنتظر أن يتجه اليخت إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط، بعد مرمريس، حسبما أفاد مراسل الأناضول في المنطقة.
 
ويتميز اليخت بجهاز دفاعيّ لصد قراصنة البحر، يشمل مدافع مائية بوسعها إغراق قارب من على بُعد 100 متر.
 
كما يضم قاربا سريعا للنجاة في الحالات الطارئة، فضلا عن آلية قصف، تشبه تلك الموجودة في الطائرات الحربية، لقصف مقعد الطيار.
 
المصدر : فيتو

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