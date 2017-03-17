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ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة صباحاً أم مساء؟؟ إليكم الجواب العلمي

  • هو وهى
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ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة صباحاً أم مساء؟؟ إليكم الجواب العلمي ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة صباحاً أم مساء؟؟ إليكم الجواب العلمي

 

تتضارب المعلومات حول الوقت الأفضل للزوجين لممارسة العلاقة الحميمة، إذ أنّ البعض يعتبر أنّ فترة الصباح هي الأفضل، فيما يظنّ البعض الآخر أنّ فترة المساء هي الأفضل.

في هذا السياق، نشر موقع "للرجال فقط" تقريراً كشف فيه أنّ ممارسة العلاقة في الصباح هي الأفضل، نظراً لما تنتجه من فوائد على صحّة الزوج والزوجة.

ومن أبرز فوائد ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح، نذكر: التخلّص من القلق والصداع، وتنشيط الدورة الدموية، والوقاية من السكري، وزيادة أنوثة وجمال الزوجة (مع إفراز هرمون الأستروجين). إضافةً الى الشعور بالفرح والسعادة، وهدوء الأعصاب، ومعالجة وضعف الانتصاب لدى الزوج، وتقوية جهاز المناعة.

كما أنّ ممارسة العلاقة في الصباح تساعد على الحدّ من خطر الإصابة بأزمات قلبية.

المصدر : لها

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