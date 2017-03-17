فوائد زيت القرنفل وأضراره على صحة طفلك

شيماء مصطفى



إن زيت القرنفل يعتبر من الزيوت التي تقوم الكثير من الأمهات بإضافتها للطعام ليعطي نكهة لذيذة، وكان هذا الزيت يتم إستخدامه في الطب الصيني القديم، حيث أن له فوائد عدة للجسم وكان يستخدم قديما للعلاج من الكثير من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجسم، فقد يملك الفيتامينات الهامة لبناء جسم صحي وتعزيز الحالة العامة للجسم والتخلص من الأمراض الخطيرة التي تصيبه، ولكنه يعتبر تناول زيت القرنفل ضار بالنسبة لصحة الاطفال، ولا يجب أن يتناوله أي طفل صغير حتى يظل بصحة جيدة، وسوف نوضح لكم المضار التي من الممكن أن تلحق بالطفل إذا قام بتناوله من خلال هذا التقرير.

أضرار زيت القرنفل على صحة طفلك

من المعروف أن زيت القرنفل له فوائد عظيمة، ولكن مع الاطفال غير ذلك، فيوجد له أضرار على صحتهم، ومن هذة الأضرار، إن زيت القرنفل يحتوي على مادة تعرف بالأوجينول وهي تعمل على تأخير عملية تخثر الدم، لذلك لا يجب إعطاء الطفل منه قبل دخوله للخضوع لعملية جراحية، وعند تناول الطفل لزيت القرنفل يساعد ذلك على إحداث إضطراب في النزيف، ويؤدي تناول الطفل لهذا الزيت إلى حدوث تفاعلات سامة، مما يعرض الطفل لصعوبات في التنفس، وإلتهاب في الحلق، والشعور بالغثيان، وحينما يتم تناوله بجرعات كبيرة، يؤدي إلى حدوث فشل كلوي وتلف بالكبد، ويساعد على زيادة حساسية الفم لدى بعض الأطفال، ويؤذي الطفل الذي يعاني من حساسية بالصدر.

فوائد تناول زيت القرنفل بصورة عامة

1- يعمل زيت القرنفل على تخفيف الآلام بالأسنان ويعالح مشاكل اللثة من إلتهابات ومشاكل صحية.

2- عند تناول زيت القرنفل يساعد على علاج مشاكل الجهاز التنفسي.

3- يحتوي زيت القرنفل على المضادات للأكسدة التي تعمل على تنقية الدم والعمل على طرد السموم من الجسم.

4- يتميز زيت القرنفل بأنه يقوم بدر البول والسوائل من الجسم.

5- كما أن زيت القرنفل يساعد على خفض الإصابة بمرض ضغط الدم.

6- يعتبر زيت القرنفل قابض لعضلات الرحم.

7- يحتوي على المواد الفعالة التي تساعد على علاج الحمى لدى الكبار.

المصدر : فيرال

شبكةعيونالإخبارية

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