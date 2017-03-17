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فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم

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فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون حصريا على مجلة  رجيم  نقدم لكم تجربة حية على الطريقه الاوربية .

A bowl of lemon juice and fresh lemons

فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم

مكونات الشراب المنحف

لتر و نصف ماء

 

رأس ثوم كامل

2 ليمون

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تحضير الشراب المنحف

نضع الماء يغلي نضيف له الثوم المقشؤ و  الليمون المقطع بقشره و نتركه يغلي لثواني على نار عالية ثم نتركه 15 دقيقه فوق نار هادئة .

نطفئ و نصفي الماء بعد ساعه .

نتحصل على لتر تقريبا يشرب اول كوب منه على الريق و الباقي حسب الرغبة

طبعا لنجاح اي خلطة يجب اتباع نظام صحي و

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فوائد هذه الخلطة و لماذا تجعلك  تفقد 10 كيلو من وزنك

هذه الخلطة تقوم بتقويه مناعه الجسم و تخلصك من كل السموم خصوصا الموجودة في الكبد فتعطيك طاقه و تزيد في سرعه الحرق لديك و تمنع خمول الجسم .

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المصدر : مجلة رجيم

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