فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم تجربة حية على الطريقه الاوربية .
فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم
مكونات الشراب المنحف
لتر و نصف ماء
رأس ثوم كامل
2 ليمون
تحضير الشراب المنحف
نضع الماء يغلي نضيف له الثوم المقشؤ و الليمون المقطع بقشره و نتركه يغلي لثواني على نار عالية ثم نتركه 15 دقيقه فوق نار هادئة .
نطفئ و نصفي الماء بعد ساعه .
نتحصل على لتر تقريبا يشرب اول كوب منه على الريق و الباقي حسب الرغبة
طبعا لنجاح اي خلطة يجب اتباع نظام صحي و رياضة
فوائد هذه الخلطة و لماذا تجعلك تفقد 10 كيلو من وزنك
هذه الخلطة تقوم بتقويه مناعه الجسم و تخلصك من كل السموم خصوصا الموجودة في الكبد فتعطيك طاقه و تزيد في سرعه الحرق لديك و تمنع خمول الجسم .
المصدر : مجلة رجيمإعلان - Ads إعلان - Ads