فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم

شيماء مصطفى

فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم تجربة حية على الطريقه الاوربية .

فقدت 20 كيلو في شهرين و من وزن 80 اصبحت في 60 و كل هذا بدون رجيم

مكونات الشراب المنحف

لتر و نصف ماء

رأس ثوم كامل

2 ليمون

تحضير الشراب المنحف

نضع الماء يغلي نضيف له الثوم المقشؤ و الليمون المقطع بقشره و نتركه يغلي لثواني على نار عالية ثم نتركه 15 دقيقه فوق نار هادئة .

نطفئ و نصفي الماء بعد ساعه .

نتحصل على لتر تقريبا يشرب اول كوب منه على الريق و الباقي حسب الرغبة

طبعا لنجاح اي خلطة يجب اتباع نظام صحي و رياضة

فوائد هذه الخلطة و لماذا تجعلك تفقد 10 كيلو من وزنك

هذه الخلطة تقوم بتقويه مناعه الجسم و تخلصك من كل السموم خصوصا الموجودة في الكبد فتعطيك طاقه و تزيد في سرعه الحرق لديك و تمنع خمول الجسم .

المصدر : مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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