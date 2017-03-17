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مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس أثناء النوم

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مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس أثناء النوم مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس أثناء النوم

سنقدم لك سيدتي اليوم مشروبات تساعد على التخسيس في الليل لأنها تحتوي على مكونات تخلص الجسم من السموم وتهدئ العقل لذلك ستساعدك على النوم كذلك.

1- عصير العنب:

يجب أن تعتادي سيدتي على شرب عصير العنب كل ليلة لإزالة السموم من الجسم. هو مشروب غني بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة للكبد، إضافة إلى أنه يسرع ويسهل الهضم مما يساعد على الإسترخاء والنوم.

 

2- شاي البابونج:

Camomille-estomac

من المعروف أن شاي البابونج يساعد على الإسترخاء، هو نبات طبيعي يحتوي على مركب يسمى ابيغينين ( وهو العنصر الذي يخلق استجابة مشابهة للأدوية المساعدة للإسترخاء). بالإضافة إلى أنه يحسن امتصاص الطعام، ويساعد على التخسيس.

3- حليب اللوز:

شرب حليب اللوز مع القليل من العسل قبل النوم يساعد على الإسترخاء بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، يساعد هذا المشروب على تنظيم مستويات الكوليسترول أو الثلاثية، وهو أمر ضروري لانقاص الوزن بسهولة.

4- الماء الساخن مع الليمون:

Eau-citron-miel

تناول هذا المشروب قبل ساعة من النوم يساعد على تنظيف الكبد من السموم والشوائب، كما أنه يحسن الهضم، مما سيخلصك من أي إنزعاجات في البطن تؤثر عليك أثناء النوم.

المصدر : مجلة

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