''الميكروباص الخطر''.. حيلة جديدة لسرقة الركاب في شوارع القاهرة

شيماء مصطفى

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم ، تشكيلًا عصابيًا، مكون من 6 أشخاص، تخصص نشاطهم في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح الناري.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت عدة بلاغات، تفيد انتشار وقائع السرقة بالاكراه، بدائرة قسم شرطة الشروق.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته الى أن وراء ارتكاب الوقائع كل من "محمد.ج"، 20 سنة، عاطل، و "سعيد.ج"، 22 سنة، عاطل، و "محمود.ج"، 19 سنة، عامل، و"عبد الله.م"، 20 سنة، عامل، و"إسلام.ح"، 18 سنة، كهربائي، و"كامل.م"، 19 سنة ".

قالت التحقيقات عقب ضبط المتهمين بأنهم اعترفوا باستخدامهم للسيارة ملك المتهم الأول في ارتكاب حوادث سرقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد سلاح ناري "فرد خرطوش" وذلك حال استقلال المجني عليهم السيارة الميكروباص، والوقوف بالسيارة بموقف البراجيل، صفط اللبن، بعض المواقف الأخرى بالطريق الدائري بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

تم بإرشادهم ضبط سيارة أخرى تحمل أرقام 1042 أتوبيس خاص شرقية "ميكروباص" ملك "هاني.س"، 32 سنة، سائق، كما اعترف الجناة بقيامهم باستئجارها من مالكها واستخدامها في ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات حوادث السرقة بالاكراة.

كما ضُبط بإرشاد الأول بمسكنه مبلغ مالي قدره 51.800 جنيه، دبله ذهب، 32 خاتم فضة، 23 ساعة رجالي ماركات مختلفة، 7 نظارات ماركات عالمية، 7 سلاسل فضة، واعترف أنها من متحصلات وقائع سرقات بالإكراه.

وأكد مصدر أمني، لمصراوي، أن أفراد التشكيل وراء ارتكاب واقعة قتل عامل أعلى الطريق الدائري، حيث استقل المجني عليه الميكروباص معهم وعقب استقلال المجني عليه المبلغ وحال تهديدهم للمبلغ بالسلاح الناري لإكراهه علي إعطائهم متعلقاته الشخصية والمبالغ النقدية بحوزته خرجت طلقة من السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم السادس أحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته عقب ذلك قاموا بالتخلص من الجثة بطريق العثور وإنزال مُقدم البلاغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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