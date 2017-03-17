استقالة مسؤولة أممية رفضت سحب تقرير "الفصل العنصري" عن إسرائيل

بيروت - (أ ف ب):

قدمت مسؤولة في الأمم المتحدة استقالتها، الجمعة، بعدما طلب منها الأمين العام للمنظمة الدولية سحب تقرير أكدت أنه يتضمن اتهامات لإسرائيل بأنها أقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ريما خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مؤتمر صحافي في بيروت: "كان متوقعًا بالطبع أن تقوم إسرائيل وحلفاؤها بممارسة ضغوط هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة للتنصل من التقرير وأن يطلبوا منه سحبه. وقد أصدر الأمين العام تعليماته لي صباح أمس الخميس، بسحبه.

وتابعت: "طلبت منه أن يراجع موقفه فاصر عليه، وبناء على ذلك تقدمت إليه باستقالتي من الأمم المتحدة".