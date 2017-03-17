الإذاعة الإسرائيلية: وساطة ترامب أعادت البترول السعودي إلى مصر

شيماء مصطفى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" أن إعلان السعودية قرب استئناف تصدير منتجاتها البترولية المتفق عليها إلى مصر بعد 6 أشهر من وقفها يرجع إلى ما وصفته بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر وذلك بعد صعوبة الموقف الاقتصادي المحلي وتفاقم الأزمة البترولية في مصر بعد تأزم العلاقات مع السعودية".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الساعات الماضية شهدت اتفاقًا مبدئيًا بين القاهرة والرياض على عقد جلسة مباحثات مباشرة قبيل مشاركة البلدين في القمة العربية المقررة في الأردن نهاية الشهر الحالي.

هذا واجتمع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في واشنطن مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في بيان صادر عن البنتاجون أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما بحث المسئولان الأمريكي والسعودي الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads