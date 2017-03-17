أبو زهرة يعلن سبب رفضه لمشاركة أحفاده في برنامج أحمد حلمي

شيماء مصطفى

نشر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" رسالة إلى جمهوره أعلن من خلالها رفضه مشاركة أحفاده أميرة ومريم فى برنامج المسابقات "أراب جوت تالنت" والذى يذاع حاليا ويشارك فى لجنة تحكيمه كل من أحمد حلمى ونجوى كرم وعلى جابر.

وقال أبو زهرة على حسابه: "في الواقع لم أكن متحمسًا حينما علمت باشتراك حفيدتيّ أميرة ومريم في برنامج المواهب العربي Arabs Got Talent. حيث إن طبيعة تلك البرامج في وطننا العربي لا تتفق أبدًا مع موهبتهم التي لم يختلف عليها أحد في الغرب حيث إنهم تفوقوا وقاموا بالعزف والمشاركة مع أكبر وأهم الموسيقيين في أوروبا.. لكنني تفهمت وجهة نظر أحمد أبوهم أنه يريد أن يربطهم بعالمنا العربي ويشعرهم بانتمائهم له.. من خلال برنامج يتابعه الملايين في وطننا العربي وبدون الدخول في تفاصيل المشاركة".

وأضاف: «ما لم أكن أتوقعه من محطة كبيرة مثل «أم بي سي» أن يحدث خطأ فنيا في الصوت يجعل أحفادي ينهارون في البكاء بعد إذاعة البرنامج وأنهم لم يعزفوا بهذا الشكل أبدًا وأن عرضهم هناك في التصوير كان بشهادة كل من حضر ثم رأي المحكمين كان قمة في الروعة. لكن هذا الخطأ في مكساج الصوت أظهرهم وكأنهم يعزفون قمة في النشاز وعدم التفاهم الموسيقي فيما بينهما».

وأعاد نشر رسالة وجهها ابنه أحمد والد الفتاتين إلى المسؤولين عن البرنامج وكتب فيها: «أحب أن أنوه لسيادتكم أنه تم ارتكاب خطأ فني جسيم أثناء الإعداد ومونتاج ومكساج صوت فقرة أميرة ومريم أبو زهرة مما أدى للأسف إلى وجود فرق بين آلة البيانو وآلات الكمان في الأداء، حيث أن ناتج الصوت كان حالة من اللا تناغم بين كل الاَلات التي تعزف في الفقرة وهذا لم يحدث أثناء تصوير الفقرة».

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة قائلا: إنّ هذا الخطأ أدى إلى حدوث نشاز يضرّ بسمعة الطفلتين الفنية.. وطلب أن يتمّ تصحيحه وتنزيل الصوت الحقيقي للفقرة علي الانترنت.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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