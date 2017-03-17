أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

أبو زهرة يعلن سبب رفضه لمشاركة أحفاده في برنامج أحمد حلمي

Google+ Print
أبو زهرة يعلن سبب رفضه لمشاركة أحفاده في برنامج أحمد حلمي أبو زهرة يعلن سبب رفضه لمشاركة أحفاده في برنامج أحمد حلمي

نشر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" رسالة إلى جمهوره أعلن من خلالها رفضه مشاركة أحفاده أميرة ومريم فى برنامج المسابقات "أراب جوت تالنت" والذى يذاع حاليا ويشارك فى لجنة تحكيمه كل من أحمد حلمى ونجوى كرم وعلى جابر.
 
وقال أبو زهرة على حسابه: "في الواقع لم أكن متحمسًا حينما علمت باشتراك حفيدتيّ أميرة ومريم في برنامج المواهب العربي Arabs Got Talent. حيث إن طبيعة تلك البرامج في وطننا العربي لا تتفق أبدًا مع موهبتهم التي لم يختلف عليها أحد في الغرب حيث إنهم تفوقوا وقاموا بالعزف والمشاركة مع أكبر وأهم الموسيقيين في أوروبا.. لكنني تفهمت وجهة نظر أحمد أبوهم أنه يريد أن يربطهم بعالمنا العربي ويشعرهم بانتمائهم له.. من خلال برنامج يتابعه الملايين في وطننا العربي وبدون الدخول في تفاصيل المشاركة".
 
وأضاف: «ما لم أكن أتوقعه من محطة كبيرة مثل «أم بي سي» أن يحدث خطأ فنيا في الصوت يجعل أحفادي ينهارون في البكاء بعد إذاعة البرنامج وأنهم لم يعزفوا بهذا الشكل أبدًا وأن عرضهم هناك في التصوير كان بشهادة كل من حضر ثم رأي المحكمين كان قمة في الروعة. لكن هذا الخطأ في مكساج الصوت أظهرهم وكأنهم يعزفون قمة في النشاز وعدم التفاهم الموسيقي فيما بينهما».
 
وأعاد نشر رسالة وجهها ابنه أحمد والد الفتاتين إلى المسؤولين عن البرنامج وكتب فيها: «أحب أن أنوه لسيادتكم أنه تم ارتكاب خطأ فني جسيم أثناء الإعداد ومونتاج ومكساج صوت فقرة أميرة ومريم أبو زهرة مما أدى للأسف إلى وجود فرق بين آلة البيانو وآلات الكمان في الأداء، حيث أن ناتج الصوت كان حالة من اللا تناغم بين كل الاَلات التي تعزف في الفقرة وهذا لم يحدث أثناء تصوير الفقرة».
 
وتابع عبد الرحمن أبو زهرة قائلا: إنّ هذا الخطأ أدى إلى حدوث نشاز يضرّ بسمعة الطفلتين الفنية.. وطلب أن يتمّ تصحيحه وتنزيل الصوت الحقيقي للفقرة علي الانترنت.
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع