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السودان يحظر دخول منتجات مصرية لدواعي الصحة العامة

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السودان يحظر دخول منتجات مصرية لدواعي الصحة العامة السودان يحظر دخول منتجات مصرية لدواعي الصحة العامة

CNBC Arabia 
 
قررت السودانية منع استيراد مزيد من المنتجات الزراعية المصنعة في بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.
 
وقالت وزارة التجارة الخارجية السودانية في بيان إنه تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر.
 
وكانت الوزارة قررت العام الماضي وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا اعتبارا من 20 سبتمبر/أيلول لحين اكتمال فحوصات معملية.
 
وكان وزير الصناعة السوداني طلب الأسبوع الماضي من وزارة التجارة الخارجية منع استيراد سلع من مصر بدعوى استخدام مدخلات إنتاج ملوثة في تصنيعها. 
 
وأثار طلب الوزير حملات في الإعلام المحلى ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإيقاف استيراد هذه السلع من مصر.
 
واعترض مستوردو الخضر والفاكهة في السودان على قرار العام الماضي لأنه يعرضهم لخسائر مادية.
 
المصدر : الموجز

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