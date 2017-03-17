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إيران تتطاول على محمد بن سلمان

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إيران تتطاول على محمد بن سلمان إيران تتطاول على محمد بن سلمان

هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية زاعمة أن دبلوماسية المسؤولين السعوديين واهمة وقائمة على الكذب ووصلت إلى حد اتهام باقي الدول بدعم الإرهاب.
 
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في معرض رده على تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي: "إن السعودية خلال الأعوام الملتهبة الماضية في المنطقة لم تقدم بوصفها لاعب إقليمي أي مساعدة للاستقرار والسلام في المنطقة فحسب، بل تنفخ في نار الحرب والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر دعم المجموعات الإرهابية في سوريا وإثارة الحرب المؤسفة في اليمن أيضا"، حسب زعمه.
 
وأكمل قاسمي هجومه عن محمد بن سلمان: "أن دبلوماسية هذا المسئول السعودي الواهمة والقائمة على الكذب لاسيما أنه أحد المدراء الرئيسيين للعدوان السعودي على الشعب اليمني البريء والأعزل، كما أنه مظهر الإرهاب والعنف في سوريا والبحرين وباقي دول المنطقة والعالم، وصل به الأمر في خطوة من التخبط إلى حد اتهام باقي دول المنطقة بدعم الإرهاب"، حسب زعمه.
 
وتابع: "أكدنا مرارا على أن محاربة الإرهاب والسعي لإيجاد الاستقرار في المنطقة لن يتوفر إلا عبر الإرادة والتعاون والمشاركة من قبل جميع دول المنطقة، وفي هذا الصدد فإن إيران بوصفها فاعلا نشطا ينشد السلام مستعدة لأي نوع من التعاون الإقليمي والذي يهدف إلى الاستقرار".
 
وأشار قاسمي إلى أن تاريخ هذه المنطقة يؤكد للجميع والدول التي أعطت الضوء الأخضر لتدخل اللاعبين الأجانب عبر الاعتماد على دولارات النفط ووهم شراء الأمن، أنهم يقترفون أخطاء كبيرة لأن هذا التدخل السابق للدول والقوى الأجنبية لم يحقق سوى زعزعة الدول والداعين للقوى الأجنبية.
 
يذكر أن بن سلمان قال خلال لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي بواشنطن: "نواجه تحديا خطيرا جدا في المنطقة والعالم سواء من تصرفات النظام الإيراني المربكة للعالم والداعمة للمنظمات الإرهابية أو التحديات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية"، وتابع: "نحن في السعودية في الخط الأمامي لمجابهة هذه التحديات".
المصدر : فيتو

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