البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف موعد بداية فصل الربيع في مصر ..وعدد أيامه

شيماء مصطفى

أ ش أ

صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة، بأن الاثنين القادم هو موعد مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع الاعتدال الربيعي، وفيه يتساوى طول الليل والنهار فيكون 12 ساعة لكل منهما في جميع المناطق على سطح الكرة الأرضية، حيث يتزامن حدوث الاعتدال الربيعي شمالا مع الاعتدال الخريفي في نصف الأرض الجنوبي.

من جانبه، أشار رئيس قسم الفلك بالمعهد الدكتور أشرف لطيف تادرس إلى أن فصل الربيع هذا العام في مصر سيكون 89 يوما و23 ساعة و44 دقيقة، وأن الربيع يعقب فصل الشتاء وفيه تعتدل الحرارة، موضحا أنه بعد يوم الانقلاب الشتوي الذي يحدث حول يوم 22 ديسمبر من كل عام مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، إلى أن تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس وهو موعد الاعتدال الربيعي.

وأضاف أن فصل الربيع هو أحد الفصول الفلكية الأربعة (الربيع والصيف والخريف والشتاء)، حيث تحدث نتيجة دوران الشمس في مدار ظاهري بالنسبة للنجوم الخلفية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج التي يميل مستواها على مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية قدرها 23 درجة و27 دقيقة، لافتا إلى أنها نفس الزاوية التي يميل بها محور دوران الأرض العمودي على مستوى مدارها.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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