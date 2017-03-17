بدون أدوية.. 5 عوامل طبيعية تزيد من فرص إنجابك لتوأم

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نشر موقع "motherandbaby" المعني بالصحة 5 عوامل طبيعية تزيد من احتمالية إنجاب التوائم، وذلك حسبما حددها الطبيب"ديفيد ديفيز"، استشاري التوليد في مستشفى الملكة الكسندرا بورتسموث بإنجلترا.

تاريخ العائلة

يقول ديفيد "يعتمد ذلك على عائلة الزوجة فقط وليس الزوج إذا كنت أنت أو أمك لكما توأم، أو أن أختك لديها أطفال كثيرة، فهناك احتمالية لوضعك للكثير من الأطفال".

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النظام الغذائي

تناول غذاء كامل الدسم من اللبن وشرائح لحم يزيد من فرصة ولادة توأم، فالنساء ممن تتناولن أنظمة غذائية ذات نسبة دهون أقل ولا سيما النباتيين هم أقل احتمالية لولادة أطفال كثيرة.

عدد الأطفال

أشار الطبيب "ديفيد" إلى أنه كلما يكون لديك عدد أطفال أكبر كلما كانت الأم أكثر عرضة لولادة توأم.

عمر الزوجة

ولادة التوآم هي أكثر شيوعا في النساء في أعمار الثلاثين والأربعين.

المنشأ

تشهد دول أوروبا الغربية حوالي واحد من 60 حالة حمل توأم، في حين أن ذلك نادرة جدا في دول جنوب شرق آسيا، وفي الوقت ذاته، تشكل ولادة التوأم في نيجيريا واحدا من كل 20 أو 30 حالة ولادة.