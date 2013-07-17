ماينتس يضم زميل صلاح والنني

أعلن فريق بازل رسميا الذي يضم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني عن رحيل الظهير الأيسر للفريق بارك جو هو إلى ماينتس الألماني.

وذكر بازل عبر موقعه الرسمي أن اجتياز اللاعب للفحص الطبي سيجعله يوقع على عقد لمدة موسمين مع ماينتس قابل للزيادة.

وتألق الظهير الكوري الجنوبي مع بازل وحصد معه الدوري السويسري بمساعدة الثنائي المصري في الموسم الماضي.

وانضم بارك إلى بازل في صيف 2011 من فريق جوبيلو إيهاتا الياباني بعقد يمتد لأربع سنوات ينتهي في 30 يونيو 2015.

ولكن بازل وافق على بيعه إلى ماينتس في صفقة تقترب من مليون يورو تقريبا.