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دراسة: أدوية «ستاتين» تزيد خطر الإصابة بالسكري لدى المسنات

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التحرير

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أظهرت دراسة علمية أن تناول عقاقير الـ"ستاتين" والتي تخفض نسبة الكوليسترول، تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء المسنات بنسبة أكثر من 50 في المائة.

وحسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، يستخدم عقاقير خفض الكولسترول والمثيرة للجدل حوالي 12 مليون بريطاني.

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وقام مجموعة من الباحثين الاستراليين  بدراسة آثار العقاقير المخفضة للكوليسترول على أكثر من 8000 امراة، ووجد الفريق أن السيدات فوق الـ75 عام يواجهن فرصة أكبر للإصابة بداء السكري بنسبة 33 في المائة بسبب تعاطيهم تلك العقاقير، وازداد الخطر إلى أكثر من 50 في المائة بالنسبة لأولئك ممن حصلن على جرعات أعلى من هذا العقار.

يقول الدكتور "مارك جونز"، من جامعة "كوينزلاند" الاسترالية، : "لقد وجدنا أن ما يقرب من 50 في المائة من النساء في أواخر عمر السبعينات والثمانينات يتعاطين العقاقير المخفضة للكوليسترول، وأن خمسة في المائة منهن تم تشخيص إصابتهم بداء السكري".

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التحرير

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