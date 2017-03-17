3 قطع ليمون في أركان بيتك وستتغير حياتك إلى الأبد..صدق أو لا تصدق

شيماء مصطفى

إذا كنتي تحاربي الطاقة السلبية في بيتك يمكنك وضع 3 قطع ليمون به، هذه الخدعة سوف تغير حياتك إلى الأبد، وذلك لأن الطاقة السلبية يمكن أن تتراكم حتى في البيئة الداخلية والتي تؤثر على الصحة والعلاقات قد لا تدرك مدى تطور هذه الأمور وآثارها النفسية عليك فالليمون الحل المناسب لهذه المشكلة.

تأثير 3 قطع ليمون على المنضدة :

ويمتلك الليمون العديد من الفوائد الجمالية وفوائد أخرى أهم وهي المتعلقة بالطاقة . ونصيحة بسيطة لك هي وضع الليمون في أكثر بيئة تتواجد فيها واختيار الليمون الأخضر لوضعه في هذه البيئة للحفاظ علي طاقتك.

يمكنك طرق مختلفة لاستخدام الليمون لكي يحيد تأثير الطاقة السلبية في الجسم وهي كالآتي.

أبسطها وضع حوالي 3 قطع من الليمون الأخضر في أماكن مختلفة من المنزل و استبدال أي قطعة منهم عندما يصبح لها لون أصفر أو أسود .

إذا كان لديك ليمون له حجم صغير يمكنك من إستيعاب الطاقة السلبية بسهولة ويزيد من الشعور بالهدوء والأمان .

وضع ثلاث قطع ليمون في درجة المكتب خصوصًا العمل لكي يساعدك في امتصاص الطاقة السلبية بكل سهولة .

محاولة رش المنزل برذاذ به عصير ليمون والبدء في رش جميع أنحاء المنزل وخاصة الزوايا التي تعاني من الكآبة والظلمة .

وضع وعاء به قطع ليمون علي طاولة العشاء وتغيره عندما يصبح أسود أو أصفر .

ولكي تتخلص من المشاعر السلبية التي تعاني منها علي مدار اليوم يمكنك وضع قطع الليمون في طبق بالقرب من أكثر مكان تجلس فيه بعد العودة من العمل لكي تحدث رائحة الليمون تأثيرها الفعال في التخلص من المشاعر السلبية.وبمجرد أن يتغير لون الليمون يمكنك رميه بعيدًا واستخدام آخر جديد وطازج .