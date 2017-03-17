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تخلصى من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذه الفاكهة العجيبة

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تخلصى من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذه الفاكهة العجيبة تخلصى من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذه الفاكهة العجيبة

فائدة عجيبة لفاكهة الكيوى فى حرق دهون الجسم بسرعة وفعالية كبيرة.. إليك الرجيم الغذائى التالى للتخلص من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذا الرجيم الغذائى يقدمه الدكتور خالد يوسف إستشارى التغذية العلاجية والسمنة .
 

الفطور:

ثمرة كيوي
قطعة جبن خالي الدسم
رغيف خبز أسمر
 

الغداء:

شريحة لحم أو دجاج أو سمك مشوي
طبق سلطة
2 حبة كيوي
 

العشاء:

6 حبات كيوي
كوب زبادي منزوع الدسم
 

ملحوظات:

 
يمكنك تناول الكيوي بين الوجبات الرئيسية أما الشاي الأخضر فتناوليه قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة لتسريع عملية حرق .
 
تناولي كميات مناسبة من المياه يومًا للحصول على جسم مشدود بجانب ممارسة التمارين الرياضية .
 
المصدر : صدى البلد

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