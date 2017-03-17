تخلصى من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذه الفاكهة العجيبة

شيماء مصطفى

فائدة عجيبة لفاكهة الكيوى فى حرق دهون الجسم بسرعة وفعالية كبيرة.. إليك الرجيم الغذائى التالى للتخلص من 4 كيلوجرامات من وزنك بهذا الرجيم الغذائى يقدمه الدكتور خالد يوسف إستشارى التغذية العلاجية والسمنة .

الفطور:

ثمرة كيوي

قطعة جبن خالي الدسم

رغيف خبز أسمر

الغداء:

شريحة لحم أو دجاج أو سمك مشوي

طبق سلطة

2 حبة كيوي

العشاء:

6 حبات كيوي

كوب زبادي منزوع الدسم

ملحوظات:

يمكنك تناول الكيوي بين الوجبات الرئيسية أما الشاي الأخضر فتناوليه قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة لتسريع عملية حرق الدهون

تناولي كميات مناسبة من المياه يومًا للحصول على جسم مشدود بجانب ممارسة التمارين الرياضية .

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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