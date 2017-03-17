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مؤشرات أولية في انتخابات «الصحفيين».. سلامة يتقدم على قلاش بالإسكندرية

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مؤشرات أولية في انتخابات «الصحفيين».. سلامة يتقدم على قلاش بالإسكندرية مؤشرات أولية في انتخابات «الصحفيين».. سلامة يتقدم على قلاش بالإسكندرية

التحرير

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أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفين، في فرع النقابة بالإسكندرية، حصول الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، على 67 صوتًا مقابل 46 صوتًا للنقيب الحالي يحيى قلاش.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين قررت إغلاق باب التصويت في الانتخابات على مقعد النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة، وتجرى عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل، ويرأس اللجنة القضائية المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة.

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وبدأت عملية التصويت بانتخابات الصحفيين، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا، لاختيار النقيب من بين 7 مرشحين واختيار 6 أعضاء لمجلس النقابة من بين 71 مرشحا.

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التحرير

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