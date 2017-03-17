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صور| إحالة 485 صاحب منشأة غذائية للنيابة بتهمه الإتجار في لحوم فاسدة

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صور| إحالة 485 صاحب منشأة غذائية للنيابة بتهمه الإتجار في لحوم فاسدة صور| إحالة 485 صاحب منشأة غذائية للنيابة بتهمه الإتجار في لحوم فاسدة

التحرير

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كتبت:- ريهام الوجيه

أحال فريق من الإدارة الصحية بمحافظة الشرقية، 485 صاحب منشأة غذائية إلى النيابة العامة لإتهامهم بالإتجار في اللحوم والأسماك الفاسدة.

شنت مديرية الصحة حملة موسعة على مدار الأسبوعين الماضيين لمراقبة الأغذية بالأسواق والمنشأت الغذائية بقرى ومدن الشرقية.

قال دكتور حسام أبو ساطي، وكيل الوزارة الصحة، إنه تم الدفع بفريق من الإدارة الصحية بالمديرية للتفتيش على 578 منشأة غذائية و45 سوق.

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وأسفر المرور عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة تزن نحو 6 آلاف كيلوجرام أغذية وأسماك، وسحب 1432 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوصت الحملة بغلق 66 منشأة غذائية، وإصدار 1142 شهادة صحية لمتداولي الأغذية.

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