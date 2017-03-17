لهذا السبب.. السودان تحظر استيراد الأغذية المصرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت الحكومة السودانية منع استيراد مزيد من المنتجات الزراعية المصنعة في مصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

وقالت وزارة التجارة الخارجية السودانية في بيان، إنه تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر.

كانت الوزارة قد قررت العام الماضي وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا، اعتبارا من 20 سبتمبر لحين اكتمال الفحوصات المعملية.

شاهد أيضا

وطلب وزير الصناعة السوداني الأسبوع الماضي من وزارة التجارة الخارجية منع استيراد سلع من مصر بدعوى استخدام مدخلات إنتاج ملوثة في تصنيعها.

وأثار طلب الوزير حملات في الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإيقاف استيراد هذه السلع من مصر.

واعترض مستوردو الخضر والفاكهة في السودان على قرار العام الماضي لأنه يعرضهم لخسائر مادية.