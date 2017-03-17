أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

لهذا السبب.. السودان تحظر استيراد الأغذية المصرية

Google+ Print
لهذا السبب.. السودان تحظر استيراد الأغذية المصرية لهذا السبب.. السودان تحظر استيراد الأغذية المصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت السودانية منع استيراد مزيد من المنتجات الزراعية المصنعة في ؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

وقالت وزارة التجارة الخارجية السودانية في بيان، إنه تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر.

كانت الوزارة قد قررت العام الماضي وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا، اعتبارا من 20 سبتمبر لحين اكتمال الفحوصات المعملية.

شاهد أيضا

وطلب وزير الصناعة السوداني الأسبوع الماضي من وزارة التجارة الخارجية منع استيراد سلع من مصر بدعوى استخدام مدخلات إنتاج ملوثة في تصنيعها.

وأثار طلب الوزير حملات في الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإيقاف استيراد هذه السلع من مصر.

واعترض مستوردو الخضر والفاكهة في السودان على قرار العام الماضي لأنه يعرضهم لخسائر مادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر