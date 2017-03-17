صور| محافظ المنيا: التنمية لن تأتي إلا بالشباب

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع بيت العائلة المصري، اليوم الجمعة، لقاء تحت عنوان "دور الشباب في بناء مستقبل مصر"، ضمن احتفالات المنيا بعيدها القومي، وبحضور المحافظ عصام البديوي.

حضر اللقاء، اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الشيخ حسن طلعت، ممثل وزارة الأوقاف، القمص داوود، ممثل الكنيسة، العقيد أكرم علي، المستشار العسكري، الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال مدير الشباب والرياضة إن الهدف من اللقاء نبذ العنف والفكر المتطرف الذي يحاول اختراق الشباب، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي من إيمان الجميع بأن الشباب عماد الوطن فمصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.

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وأوضح المحافظ، أن الهدف الأساسي للمحافظة هو التنمية، مؤكدًا أن التنمية لن تأتي إلا بالشباب، وعلى الشباب أن يكون مدركًا للتهديدات التي تواجه الأمن القومي، والتي تواجهها الدولة بكل قوة وحزم وثبات في القضاء على الطائفية والإرهاب وكل أنواع التهديدات.

وفي نهاية اللقاء استقبل المحافظ عددًا من أسئلة الشباب المشارك في اللقاء ورد عليها.







