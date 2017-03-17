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إحالة واقعة إهمال بمستشفى حكومي في بورسعيد للتحقيق

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إحالة واقعة إهمال بمستشفى حكومي في بورسعيد للتحقيق إحالة واقعة إهمال بمستشفى حكومي في بورسعيد للتحقيق

التحرير

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أحال الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، واقعة إهمال طبي بمستشفي بور فؤاد العام، تعرض لها مصاب في حادث اصطدام كوبري النصر العائم بقارب صيد، للتحقيق، وذلك بسبب السماح له بالخروج بدعوى إتمام علاجه واستقرار حالته الصحية بالمخالفة للواقع.

قال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بالمديرية، في تصريح صحفي، إنه عقب خروج المريض من المستشفى، شعر بالتعب فتوجه إلى المستشفى العام للكشف الطبي، وبالفحص تبين وجود نزيف بالرئة، وهواء تحت الجلد، وكسر بالضلع الرابع، وتم تركيب أنبوبة صدرية للمريض.

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وأشار جابر إلى أنه فور علم مدير مديرية الشئون الصحية زار المريض بالمستشفى للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، والاطمئنان عليه.

كانت طوارئ الصحة أعلنت، أول أمس الأربعاء، عن وصول: أحمد يوسف فياض، 25 عامًا، جثة هامدة، والسيد عوض فياض، 27 عامًا، جثة هامدة، إلي مستشفى بورسعيد العام، ووضعهما تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل السيد محمد عوض، 60 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر إلى مستشفى بور فؤاد العام.

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التحرير

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