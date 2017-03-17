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فيديو| بكري: زيارة وزيري الدفاع والداخلية لسيناء رسالة طمأنة للعالم

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فيديو| بكري: زيارة وزيري الدفاع والداخلية لسيناء رسالة طمأنة للعالم فيديو| بكري: زيارة وزيري الدفاع والداخلية لسيناء رسالة طمأنة للعالم

التحرير

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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن زيارة وزيري الدفاع والداخلية، لسيناء اليوم الجمعة، دليل على أنها تعيش في أمان.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "تلك الزيارة ترد على الشائعات التي أطلقها البعض سواء من الأبواق الداخلية أو الخارجية التي أرادت أن تنشر حالة من الإحباط عن الأوضاع في سيناء".

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واستكمل: "الزيارة كانت بمثابة رسالة إلي العالم ، وطمأنة للشعب المصري أن القضاء على الإرهاب في مراحله الأخيرة، والقوات الأمنية تتقدم بسرعة كبيرة".

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التحرير

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