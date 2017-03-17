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بدء فرز الأصوات في انتخابات «الصحفيين»

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بدء فرز الأصوات في انتخابات «الصحفيين» بدء فرز الأصوات في انتخابات «الصحفيين»

التحرير

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كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربي

أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، باب التصويت في الانتخابات التي تجرى على مقاعد 6 أعضاء من مجلس النقابة، إضافة إلى النقيب. 

وقال خالد ميري، وكيل مجلس النقابة، ورئيس اللجنة، اليوم الجمعة، إن التصويت انتهى في تمام الساعة الـ7، ومن المقرر أن يبدأ الفرز بعد قليل، عقب تشميع الصناديق. 

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وأضاف ميري، لـ"التحرير"، أن اللجان ستعطي الحق للصحفيين المتواجدين بمحيط اللجان الإدلاء بأصواتهم، مطالبًا كل الحضور بسرعة التوجه لصناديق الاقتراع.

صناديق انتخابات نقابة الصحفيين

صناديق انتخابات نقابة الصحفيين2

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التحرير

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