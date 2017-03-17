تأخر إقلاع طائرة تقل رئيس البرلمان إلى الغردقة 3 ساعات بسبب عطل فني

كتب - طه عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة، لمدة 3 ساعات بسبب عطل فني أصابها قبل دقائق من الإقلاع.

وكان من المقرر أن يغادر رئيس البرلمان على متن الرحلة برفقة وفد برلماني لحضور مؤتمر "دعم مصر".

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران للإقلاع إلى الغردقة، فوجئ بحدوث عطل فني يحول دون إتمام الرحلة بسلام. وتم استدعاء فريق فنى لإصلاح العطل بالطائرة.

ومن المقرر أن تستأنف الطائرة رحلاتها، وعلى متنها رئيس البرلمان والوفد البرلماني المرافق فور إصلاح العطل.