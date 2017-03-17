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غلق باب التصويت في انتخابات "الصحفيين".. وبدء الفرز

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غلق باب التصويت في انتخابات "الصحفيين".. وبدء الفرز غلق باب التصويت في انتخابات "الصحفيين".. وبدء الفرز

مصراوي Masrawy

غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي

كتب- محمد قاسم:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مساء الجمعة، غلق باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة لاختيار نقيب جديد للصحفيين و6 من أعضاء المجلس.

وبدأت اللجنة في فرز صناديق الاقتراع على أن تظهر النتائج خلال ساعات.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، ظهر الجمعة، بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.

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مصراوي Masrawy

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