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بالصور.. فوز عبد المحسن سلامة بأصوات الإسكندرية في انتخابات "الصحفيين"

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مصراوي Masrawy

فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (1)فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (1)

فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (2)فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (2)

فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (3)فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (3)

فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (4)فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (4)

فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (5)فرز أصوات صحفيين الاسكندرية (5)

الإسكندرية - محمد أحمد:
أسفرت عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين بلجنة النقابة الفرعية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن فوز المرشح عبد المحسن سلامة بمقعد النقيب، متغلبًا على منافسه يحيى قلاش بفارق 21 صوتًا.

وحصل سلامة على 67 صوتًا، فيما حصل يحيى قلاش على 46 صوتًا، بينما حصل المرشح على نفس المقعد إسلام كمال على صوتين فقط.

وبلغ عدد أصوات الحضور 117صوتًا من إجمالي من لهم حق التصويت البالغ عددهم 160 صوتًا، وكانت عدد الأصوات الصحيحة 115 صوتًا، والباطلة صوتين.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية أغلقت باب التصويت في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة لبدء عملية الفرز بين المرشحين على مقعد النقيب، فيما لا يزال الفرز جاري لإعلان نتائج المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة.

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