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حسام حسن: الاجتهاد مع الفريق وراء التأهل بالكونفيدرالية

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حسام حسن: الاجتهاد مع الفريق وراء التأهل بالكونفيدرالية حسام حسن: الاجتهاد مع الفريق وراء التأهل بالكونفيدرالية

التحرير

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أكد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، عن سعادته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 الأول، دون خوض مباراة دجوليبا المالي في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال حسن في تصريحات لقناة «أون سبورت» إأن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهة دجوليبا، واستمر في  معسكر الفريق بشكل طبيعي فى الإسماعيلية حتى بعد الإعلان الرسمي عن إقصاء دجوليبا من الكونفدرالية، والاجتهاد مع الفريق كان وراء التأهل، والفريق تعرض لظلم تحكيمي في المباراة الأولى.

 وأضاف« الفريق كان لديه النية لتمثيل بشكل جيد، ونستعد لمباراة المقاصة في الدوري الممتاز يوم 25 من الشهر الجاري».

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وكان مراقب مباراة المصري البورسعيدي ودجوليبا المالي قرر إلغاء المباراة المُقرر إقامتها غد السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصدر قرار الإلغاء من جانب مراقب المباراة في الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، وأفاد المراقب بإلغاء المباراة بشكل رسمي نظرًا لتوقف النشاط الكروي في دولة مالي بسبب التدخل الحكومي.

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