بكاء ليلي علوي وإطلالة لبلبة.. أبرز لقطات مهرجان الأقصر

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انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أمس الخميس، في دورته السادسة، بمشاركة 160 فيلمًا من 34 دولة.

وأقيم الحفل أمام معبد الكرنك في جنوب مصر، وسط حضور كثيف من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم المخرج الإثيوبي هايلي جريما والفنانة إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة بالاضافة الى سمير صبرى ودرة.

ونرصد أبرز اللقطات التى لفتت انتباه الجمهور في افتتاح مهرجان الأقصر خلال التقرير التالى.

محمود حميدة برفقة ابنته

حضر الفنان محمود حميدة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بصحبة ابنته وحفيده، ولاحظ الجمهور الشبه بينهما، ولكن ما لفت الانظار هذه المرة ظهور حفيده حسن معه.

الجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الوحيدة التى تظهر معه نجلته فسبق وظهرت معه من قبل في مهرجان القاهرة الدولي.

دموع ليلى علوي ونجل محمود عبد العزيز

لم تتمالك الفنانة ليلي علوي ونجل محمود عبد العزيز دموعهم، فور الإعلان عن اسم ابيه الراحل لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان.

وتسلم المنتج محمد محمود عبد العزيز الدرع التكريمي بدلا من والده الراحل.

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بوسي شلبي بالأسود

حرصت أيضًا الاعلامية بوسي شلبي، على حضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية الذي يقام حاليًا في معبد الكرنك، وظهرت بإطلالة مميزة حيث فضلت ان ترتدي ملابسها باللون الأسود.

إطلالة "لبلبة"

لفتت الفنانة القديرة لبلبة الأنظار خلال حفل افتتاح المهرجان، حيث ظهرت بإطلالة مميزة، وارتدت فستان بلون بنفسجي ومطرز بلون ذهبي اعتقد الكثيرين بانه يشبه لحد كبير التصميمات الهندية، ما أثار التعجب هو اختيارها الزي هندي في مهرجان يقام على أرض مصرية للسينما الأفريقية، ولكن البعض الأخر اعتقد انه ينتمي للزي الفرعوني، ليتماشى مع الجو الأثري الذي يقام فيه حفل الافتتاح بالأقصر.

غياب وزير الثقافة

غاب وزير الثقافة حلمي النمنم عن الافتتاح نظرًا لسفره إلى تونس لاستلام شعلة الثقافة العربية، وحضر عنه اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وهو ما أثار أستياء من إدارة المهرجان خاصة وأن غيابه عن الافتتاح يقلل من أهمية المهرجان.