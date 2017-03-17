الأمن العام: عناصر "بؤرة الزلمات" متورطون في 9 قضايا قتل و16 سرقة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت تحريات قطاع مصلحة الأمن العام، عن صحيفة الحالة الجنائية لـ 6 متهمين قُتل أحدهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة.

وداهمت قوات الشرطة إحدى البؤر الإجرامية بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق، وحدث تبادلا لإطلاق النار قرابة الساعتين بين العناصر الإجرامية والمجموعات قتالية تابعة للأمن المركزي، ما أسفر عن مقتل "سليم. س"، وشهرته "لوما"، 23 عاما، الهارب من 6 قضايا (قتل - سرقة)، و"عادل. ص"، 19 عاما، من عائلة "الزلمات".

وأصيب كل من: "صالح. ع"، 25 عاما، المطلوب ضبطه في 4 قضايا قتل، و6 سرقة بالإكراه، و"أحمد. م"، وشهرته ابن الأبله، 25 عاما، هارب من 3 قضايا قتل، و6 سرقة بالإكراه، و"مصباح. م"، وشهرته مصباح أبو زلمة، 25 عاما، المطلوب ضبطه في قضايا (سلاح - مخدرات).

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، ونقل المصابين لنفس المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.