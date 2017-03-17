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وفد من 70 رجل أعمال صيني يزور مصر في أبريل المقبل

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وفد من 70 رجل أعمال صيني يزور مصر في أبريل المقبل وفد من 70 رجل أعمال صيني يزور مصر في أبريل المقبل

التحرير

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التقى أسامة المجدوب، سفير فى بكين،  جوانجتاو كى، مدير قطاع العلاقات الخارجية بشركة "Mindray" العاملة فى مجال الأجهزة الطبية المتطورة، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن اللقاء تناول مناقشة خطط الشركة نحو تعزيز استثماراتها فى مصر، وأن السفير  حرص على تأكيد أهمية قيام الشركة بدراسة نقل جزء أو كل عملية التصنيع إلى مصر، وألا يقتصر نشاطها على توريد المعدات الطبية إلى مصر عبر مكتبها التجارى فى القاهرة، الأمر الذى نال ترحيب المسئول الصينى.

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وفى سياق متصل، أعلنت السفارة أن وفد من اتحاد "الحزام والطريق الصناعى والتجارى" يضم أكثر من 70 رجل أعمال صينى، سيزور مصر مطلع أبريل المقبل، للمشاركة فى الاجتماع الأول للاتحاد، الذى يضم فى عضويته 23 اتحاداً صناعياً وجمعية رجال أعمال من مختلف دول العالم والمقرر عقد أولى اجتماعاته فى مصر.

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