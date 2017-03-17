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«تضامن الشرقية»: 85 ألف أسرة تقدموا لبرنامج تكافل وكرامة

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«تضامن الشرقية»: 85 ألف أسرة تقدموا لبرنامج تكافل وكرامة «تضامن الشرقية»: 85 ألف أسرة تقدموا لبرنامج تكافل وكرامة

التحرير

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، برئاسة علي عبد الرحمن، عن تسلمها الدفعة الأولى - 3 آلاف كارت - من كروت الصراف الآلي الخاصة بالمنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة، وجار انتظار باق الدفعات.

ذكرت المديرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 1207 كروت صرف آلي بمركز أبو كبير، و95 كارت بمركز فاقوس.

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وأضاف البيان أن عدد المتقدمين ببرنامج تكافل وكرامة بلغ ما يقرب من 85 ألف أسرة، ويتم فرز الطلبات المقدمة والتحقق من أحقيتهم وانطباق الشروط عليهم، بمعرفة الوزارة ويتم بعدها صرف المعاشات طبقًا للقانون والفئة المحددة له.

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التحرير

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