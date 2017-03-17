آخرهم كارانكا.. مدربون دهستهم عجلات الدوري الإنجليزي

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لم يكن المدرب الإسباني إيتور كارانكا، اول الراحلين عن مهمة تدريب فريق إنجليزي هذا العام، فقد سبقه العديد من المدربين بسبب سوء النتائج.

وتقدم لكم "التحرير" في التقرير التالي قائمة المدربين الذين تمت إقالتهم هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

- فرانشيسكو جويدولين (سوانزي سيتي)

جاءت إقالة الإيطالي فرانشيسكو جويدولين، يوم 1 يناير 2017، بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق بالبريميرليج، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في واحدة، وفاز في أخرى خلال مبارياته السبع هذا الموسم، ليحصد 4 نقاط فقط وضعته في المركز الـ17 بجدول الترتيب، وهو ما جعل جيسون ليفين، وستيف كابلان، المالكين الأمريكيين الجدد لسوانزي، يعجلان بإقالة المدرب الإيطالي بعد 61 يوما فقط من انطلاق البريميرليج.



- ألان سكوت باردو (كريستال بالاس)

قررت إدارة كريستال بالاس، إقالة المدرب الإنجليزي ألان باردو، يوم 22 ديسمبر 2016، من تدريب الفريق، ومنذ توليه المهمة حقق سلسلة من النتائج المخيبة للأمال حيث لم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال آخر 11 مباراة له بالدوري، ليتراجع إلى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام مراكز الهبوط.



- بوب برادلي ( سوانزي سيتي)

بعد إقالة المدرب الإنجليزي فرانشيسكو جويدولين المدير الفني السابق للفريق، تعاقدت إدارة سوانزي مع المدرب الأمريكي بوب برادلي، ولكن سرعان ما انتهي التعاقد مع الأمريكي.

كانت مباراة سوانزي سيتي امام فريق وست هام يوناتيد، بالأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي، هي الفاصلة في مسيرة برادلي مع سوانزي، حيث تلقي الفريق هزيمة قاسية بنتيجة 4-1، وبعدها أعلن النادي عبر موقعه الإليكتروني بعد اللقاء، عن فض الشراكه مع المدرب الأمريكي، رغم الفترة القصيرة التي تولي فيها الإدارة الفنية لسوانزي.

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- مايك فيلان (هال سيتي)

في 4 يناير 2017، أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي، عن إقالة المدرب الإنجليزي فيلان، من مهمة تدريب الفريق، بسبب النتائج غير المرضية التي قدمها فيلان مع النمور، حيث إنه خاض 10 مباريات، لم يفز سوى في 3 وتلقى الهزيمة في 4، وتعادل في 3.

وأعلن النادي الإنجليزي وقتها، عبر موقعه الإلكتروني، انفصاله عن فيلان، وبدأ هال الصاعد حديثا لدوري الأضواء مسيرته بين الكبار في ظل معاناته من أزمة كبيرة، وأصبح مرشحا للهبوط بعد أن استقال المدرب ستيف بروس قبل انطلاق الموسم.

- كلاوديو رانييري ( ليستر سيتي)

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يوم 23 فبراير الماضي، عن إقالة المدير الفني الإيطالي رانييري، عن مهمة المدير الفني للفريق، حيث إن حامل اللقب الموسم الماضي مع نفس المدرب، قرر إقالته بسبب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي والتي جعلته أحد المرشحين للهبوط للدرجة الثانية.

- إيتور كارانكا (ميدلسبره)



أعلن، نادي ميدلزبره الإنجليزي، أمس الخميس، عن إقالة المدرب الإسباني إيتور كارانكا بسبب سوء النتائج ودخول النادي في مركز الهبوط في الدوري الإنجليزي.

وقرر ميدلزبره إقالة إيتور كارانكا بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل حالياً المركز التاسع عشر.

وتولى المدرب الإسباني إيتور كارانكا مسؤولية تدريب ميدلزبره منذ ثلاث سنوات ونصف، ونجح معه في الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم الحالي.