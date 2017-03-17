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محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

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محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، زيارة اليوم الجمعة إلى مشروع "المليون بيضة" في مدينة الخانكة، حيث تفقد المشروع واستمع لشرح من المدير الإداري عن مهام المشروع، في حضور النائب رضوان الزياتي عضو مجلس النواب، ومدير الطب البيطري، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس مدينة الخانكة.

يتكون المشروع من مبنى إداري وعنابر تربية ومحطات لتفريغ البيض وفرزه وفرز حرق النافق، بالإضافة إلى استراحات وسكن إداري للعاملين، وغرف محولات ديزل، وغرف الملابس والمخازن وصهريج المياه، ومصنعين للأعلاف يصل سعة الواحد منهما التخزينية إلى 450 طن، وعنبرين لتربية الدواجن ينتج كل منهما 25 ألف كتكوت، و6 عنابر للبيض ينتج كل منها 22.5 ألف بيضة.

وفي السياق، تفقد عشماوى 3 ماكينات فرز بيض بالمشروع، واستمع من مدير المشروع إلى طريقة فرز البيض، فيما أمر برفع كفاءة المبنى الإداري ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت العاملين بالمشروع.

كما أمر بتجميع المخلفات وعرضها على مجلس الإدارة وبيعها بالطرق القانونية للاستفادة منها، وأيضًا إصلاح السيارات والمعدات المعطلة.​

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مصراوي Masrawy

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