المنظمة الدولية للهجرة: مقتل 42 لاجئًا صوماليًا في البحر الأحمر

(أ ف ب):

قتل 42 لاجئًا صوماليًا، الجمعة، في هجوم استهدف مركبا يقل مهاجرين في البحر الأحمر قبالة اليمن، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف.

وقالت جول ملمان، المتحدثة باسم المنظمة، لوكالة فرانس برس "تم سحب 42 جثة".

ورسا المركب الذي كان ينقل عشرات الصوماليين في مرفأ الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم والذين اتهموا طيران التحالف العربي بقيادة السعودية باستهداف اللاجئين.

ولكن لم يتضح موقع وظروف الهجوم في منطقة تشهد عمليات عسكرية في الحرب الدائرة بين المتمردين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية.