٢٢ مارس.. مارين لوبن ستزور مقر قوة برخان العسكرية الفرنسية في تشاد

باريس - (أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن مرشحة الرئاسة لليمين المتطرف مارين لوبن ستزور الجنود الفرنسيين المتمركزين في تشاد ضمن قوة "برخان" العسكرية لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل و الصحراء.

وقالت فاليري لوكابل، المتحدث باسم وزارة الدفاع في تصريح اليوم الجمعة، بأن مارين لوبن ستلتقي بالعسكريين الفرنسيين بمقر القيادة بقوة برخان بنجامينا عاصمة تشاد.

وكانت مصادر بوزارة الدفاع أفادت بأن كل مرشحي الرئاسة بإمكانهم، اذا أرادوا، التوجه لمسارح العمليات الخارجية للقوات الفرنسية.

ويشار إلى أن الجيش الفرنسي يشارك في عمليات خارجية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والساحل الأفريقي وكذلك في الداخل من خلال عملية "سانتينال" أو (الحارس) لتأمين الأراضي الفرنسية.

وتتكون قوة برخان من أربعة آلاف جندي وتشن عمليات ضد الإرهاب، خصوصا عبر حدود خمسة بلدان في منطقة الساحل هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاوسو.

ويتمركز جنود فرنسيون أيضا في ماداما بشمال النيجر على الحدود مع ليبيا، وفي ديفا بأقصى جنوب شرق البلاد حيث تشن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة هجمات على نحو منتظم.