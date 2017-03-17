بالصور- مئات الصحفيين بالجمعية العمومية لانتخاب النقيب والمجلس الجديد

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- محمود بكار:

توافد مئات الصحفيين على الجمعية العمومية، الجمعة، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على منصب النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بواقع ٢١٥١ عضوًا سجلوا أسمائهم بالكشوف، ظهر اليوم.

ويُشترط لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة حضور 25٪‏ من أعضاء الجمعية، أي نحو 2150 صحفياً وصحفية، بعد تأجيلها في المرة الماضية -3 مارس- لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وجهزت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اجراءات بدء التصويت، عقب عقد الجمعية العمومية التي تناقش تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2016 وحتى فبراير 2017، وميزانية النقابة.

ويتنافس على مقعد النقيب سبعة مرشحين، في مقدمتهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش ومدير تحرير الأهرام عبد المحسن سلامة، في حين ينافس على عضوية المجلس 70 صحفياً.​