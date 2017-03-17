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مدرب بيدفيست: نستطيع تحقيق عودة رائعة على ملعبنا

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مدرب بيدفيست: نستطيع تحقيق عودة رائعة على ملعبنا مدرب بيدفيست: نستطيع تحقيق عودة رائعة على ملعبنا

التحرير

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أكد جايين هانت، المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي، أن مباراة الذهاب التي خاضها فريقه أمام الأهلي، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، كانت في أجواء تاريخية وعصيبة.

وقال المدير الفني، في تصريحاته لصحيفة «ديلي صن» الجنوب إفريقية: «هناك أمل كبير في التأهل على حساب بطل ، والاستمرار في البطولة».

وأضاف: «شعرت بالفخر من مستوى اللاعبين، وسط جمهور الأهلي الكبير الذي كان متواجدا فى اللقاء».

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وأوضح: «الأهلي فريق كبير، لديه نصف الوطني المصري، ولذلك فنتيجة المباراة التي لعبناها كانت واقعية للغاية،  لكننا نعلم أننا نستطيع تحقيق عودة رائعة على ملعبنا».

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل في جنوب أفريقيا، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على بيدفيست بنتيجة 1-0.

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التحرير

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