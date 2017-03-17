أخبار عاجلة

شاهد| متصل لنائب بالبرلمان: « ترتدي جلباب للتقرب من الفلاحين والغلابة و بتدفع ضرائب بالدولار» -
هارب من داعش يكشف عن أسرار لايصدقها عقل بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وكلمة السر في القدرة القتالية الفائقة للتنظيم -
8 الصبح - لقاء مع د/أحمد عبد الحافظ إستاذ الإقتصاد حول تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

صور إيما واتسون المسربة تسرق فرحتها بـ«الجميلة والوحش»

Google+ Print
صور إيما واتسون المسربة تسرق فرحتها بـ«الجميلة والوحش» صور إيما واتسون المسربة تسرق فرحتها بـ«الجميلة والوحش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - دويتشه فيله

تحتفل نجمة هوليوود البريطانية إيما واتسون هذه الأيام بانطلاق فيلمها الجديد في صالات العرض "الجميلة والوحش". لكن فرحتها لم تدم طويلاً، إذ أنها تعرضت لقرصنة إلكترونية نجم عنها سرقة صور خاصمة وحميمة لها.

من المفترض أن تكون النجمة البريطانية إيما واتسون سعيدة بما تحصده حالياً من نجاحات في هوليوود. فالشابة البالغة من العمر 26 عاماً باتت وجهاً محبوباً ومطلوباً في عاصمة الفن. كما أنها تحتفل بانطلاق فيلمها الجديد "الجملية والوحش" في قاعات السينما.

لكن قراصنة الكمبيوتر قضّوا مضجع واتسون بسرقة صور خاصة بها من حسابها الإلكتروني الشخصي ليضعوها على مواقع "الإنترنت المظلم" (وهي مواقع إنترنت تأسست بشكل خفي بعيداً عن محركات البحث وعادة ما يتم المتاجرة فيها ببضائع وأنشطة محظورة)، وفق ما كشف عنه الموقع الأمريكي "مراسلو هوليود".

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أيضاً نقلت عن ناطق باسم نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة لم يذكر اسمه إن "صور تجربة الملابس التي التقطتها إيما مع مصممة أزياء تمّ سرقتها"، موضحاً بأنها "ليست صوراً عارية" وأنه تمّ "توكيل محامين".

شاهد أيضا

وتعتزم واتسون اتخاذ إجراء قانوني ضد القراصنة بحسب موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي. كما تمّ أيضاً نشر صور للممثلتين الأمريكيتين الشابتين أماندا سيفريد وجيليان موراي.

يذكر أن حالة مشابهة حدثت في عام 2014، كان قد تم خلالها نشر صور عارية مسروقة للممثلة الأمريكية الشابة جينيفر لورنس والممثلة الأمريكية الشهيرة بأدوارها في أفلام الرعب ماري إليزابيث وينستيد، بالإضافة إلى نجوم آخرين على منصتي "4 شان" و"ريديت" الإلكترونيتين لتبادل المواضيع. وكان القراصنة قد استطاعوا حينها الوصول فيما يبدو إلى الحسابين الشخصيين لهاتين النجمتين على خدمة "آي كلاود" للتخزين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016