ضبط خادمة بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية من شقتين بالتجمع

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط فتاة؛ بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من المنازل أثناء عملها بتنظيف الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من "مي. أ"، 34 سنة، مدرسة، و"أمل. م"، 38 سنة، ربة منزل، بتضررهن من فتاه تدعى "دينا. خ"،22 عاما، التي تحضر للعمل طرفهن كخادمة "تحت الطلب"، لقيامها بسرقة مبلغ 1200 جنيه من داخل دولاب غرفة نوم الأولى، و1200 جنيه، 2 سلسلة ذهب من داخل دولاب غرفة نوم الثانية، بأسلوب المغافلة.

تم ضبط المتهمة بأحد الأكمنة، وأقرت بالاستيلاء على المسروقات، وألاشدت عن مكان إخفائها، وتم ضبطها، وباشرت النيابة العامة التحقيق.