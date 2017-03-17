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4 حلول سحرية لملء فراغات شقتك

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تظل الأماكن الشاغرة في الشقة أو الأجزاء غير المأهولة بالفرش والأثاث، عائقًا أمام الاستمتاع بديكور المكان، وهو الأمر الذي تسعى بعض السيدات للتغلب عليه عن طريق استقدام قطع أخرى من الأثاث لسد الفراغات الموجودة، حتى وإن كان هذا الأمر سيكلفها ماديًا ولن يقوم بدوره المفروض على النحو الأمثل.

ويبدو النسق الحديث "المودرن" هو الأسهل في توظيف بعض الديكورات الصغيرة على النحو الذي يشعر البعض بجمال ورقي الذوق العام في الشقة، على عكس النمط التقليدي القديم "الكلاسيك"، والذي يعتمد في الأساس على كتلة كبيرة للأشياء، وهو ما قد يتناقض مع النسق الحديث، وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أفضل الحلول التي يمكن اتباعها لعلاج مشكلة الفراغات بالشقة.

الشموع

احتلت الشموع مكانة متقدمة ضمن الأدوات التي يمكن من خلالها ملء الفراغات الموجودة بالشقة، حيث ظهرت بعض الأنواع انسيابية الشكل، تساهم بشكل واضح في إضافة شكل جمالي خاص في الديكور، كما تتوافر في الوقت الحالي بعض الأنواع ذات الروائح الجميلة.

اللوحات

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انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توفر لوحات للحائط، ويمكن أن تكون بشكل طولي لتغطي قطاع رأي طويل في الحائط، وفي تلك الحالة لن يكون هناك حاجة لوضع قطع أثاثية أو ديكورية.

الزجاج

ظهر في الآونة الأخيرة إمكانية استغلال فراغات الشقة عبر بعض القطع الزجاجية التي تشبه الدولاب "دولاب الفضية"، إلا أنها تصغره في الحجم، كما أن استخدامها الأساسي هو الديكور وليس أي أمر آخر، فهي ليست مخصصة لوضع الأطباق أو الملاعق أو الكاسات، ولكن يمكن ملئها من خلال بعض القطع الزجاجية الانسيابية.

المقاعد الهوائية

كحال العديد من اللحوات الفنية للحوائط، انتشرت المقاعد الهوائية التي لا ترتكز على شكل هندسي واحد أو ثابت، ولكن تتغير بشكل يتواكب مع كتلة الجسم الجالس فوقه، وهو بات أحد أركان الديكور الرئيسية للنمط المودرن في فرض الشقة.

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