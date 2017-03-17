نساء الصين يتحولن إلى «إيفانكا ترامب»

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هل تريدين أن تُشبهي ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، الآن بإمكانك هذا، بعد أن افتتحت مجموعة من أطباء التجميل الصينيين شركة لجراحات التجميل واعدةً جميع من يحلمن بأن يصبحن مثل إيفانكا بتحقيق حلمهن.

وقال تقريرٌ نشره موقع "هافنجتون بوست" الأمريكي، اليوم الجمعة، إنّ شركة التجميل الجديدة التي حملت اسم Yiwanka Medical Management Company - اقتباسًا من اسم إيفانكا ترامب - وعدت بإجراء عمليات جراحية لتحويل النساء إلى شبيهات بإيفانكا.

وأضاف التقرير، تقوم الشركة بجميع عمليات التجميل: العينان، الأنف، شفط الدهون، وتكبير الأثداء، ولكن سوف تكون مُتخصصة أكثر في عمليات تحويل النساء إلى شبيهات بإيفانكا ترامب.

وقالت لي يون سينج، المُتحدِّث الرسمي باسم الشركة لصحيفة واشنطن بوست: "ممّا لا شك فيه أنّ الشابّات الصغيرات هنا يريدون أن يصبحوا مثل إيفانكا، في عيونها الواسعة، وأنفها الجميل، وجسمها الذي لا تشوبه شائبة".

وتابع التقرير، قد يكون الصينيون قاسيين على دونالد ترامب، ولكنهم ليسوا بهذه القسوة على ابنته إيفانكا، وكانت صحيفة The Global Times الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية قد قالت إنّ إيفانكا تُوازن مواقف والدها الصعبة.

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وقال جرّاح التجميل ببيفرلي هيلز، مارك ماني، لمجلة "بيبول" الأمريكية: "وجه إيفانكا ترامب يميل إلى مقاييس الجمال الصينية، بذقنها الصغيرة، وعظمها غير الواضح، ووجهها على شكل قلب، وعيناها الكبيرتان".

وقال جرّاح تجميل آخر بهيوستن، إنّ إيفانكا ترامب هي أيقونة الجمال الجديدة، وخضعت إحدى النساء لجراحات تجميلية لمدة 6 ساعات تكلّفت أكثر من 30 ألف دولار لتصبح قريبة الشبه من إيفانكا ترامب.

وقالت المرأة التي خضعت للعملية: "كنتُ مهتمةً للغاية بالانتخابات، وعندها لاحظت مدى جمال إيفانكا ترامب، وأحببت أنفها، خدودها، وثدييها".

وأضاف التقرير، كانت شركة الجراحات التجميلية واحدة من العديد من الشركات والمكاتب التي حملت اسم إيفانكا، من مصانع كريمة لشركات صنع القهوة.

وتمتلك إيفانكا، تسعة علامات تجارية في الصين خاصة بها، ومازال هناك 26 علامة أخرى تنتظر الموافقة، ما بين ملابس ومنتجات عناية بالبشرة وغيرها.