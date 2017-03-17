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ثلاثي أتليتكو مدريد يأمل في اللحاق بمواجهة إشبيلية

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ثلاثي أتليتكو مدريد يأمل في اللحاق بمواجهة إشبيلية ثلاثي أتليتكو مدريد يأمل في اللحاق بمواجهة إشبيلية

التحرير

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شارك المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو، ولاعب الوسط جابي فرنانديز، والمدافع ماريا خيمينيز، اليوم الجمعة، في المران الجماعي لأتلتيكو مدريد.

ويأمل الثلاثي في الحصول على الإذن الطبي لكي يتمكنوا من الانضمام إلى قائمة الفريق في مباراته المقررة، الأحد المقبل، أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وأجرى الثلاثي المران بشكل طبيعي مع باقي زملائهم، وخضع جابي في وقت سابق لجراحة بعد كسر اثنين من أصابع يده، بينما عانى جاميرو من آلام عضلية، فيما أصيب خيمينيز بكسر في الأنف.

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وغاب عن تدريبات اليوم، تياجو مينديز وأوجوستو فرنانديز.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليا المركز الرابع بترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، بفارق عشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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التحرير

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