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«نوير» يرفع شعار التحدي قبل مواجهة ريال مدريد

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«نوير» يرفع شعار التحدي قبل مواجهة ريال مدريد «نوير» يرفع شعار التحدي قبل مواجهة ريال مدريد

التحرير

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رفع مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، ومنتخب ألمانيا، شعار التحدي قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنها تشكل حافزًا استثنائيًا للاعبي الفريق البافاري.   

وقال نوير عبر حساب ناديه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مواجهة ريال مدريد دائمًا استثنائية، وكل لاعبي بايرن ميونيخ يتطلعون كثيرًا لهذه المباراة".

وشارك نوير أمام ريال مدريد مرتين، الأولى في نصف نهائي عام 2013، وقاد بايرن ميونيخ للتأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب.

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وفي العام التالي 2014، ذاق حارس المرمى الألماني وفريقه مرارة الخسارة بالدور ذاته بالسقوط ذهابًا وإيابًا أمام الفريق الملكي 1/0 في سانتياجو برنابيو، و4/0 في ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

ويخوض بايرن ميونيخ مباراة الذهاب بملعبه أليانز أرينا يوم 12 أبريل، على أن يكون لقاء الإياب بملعب سانتياجو برنابيو معقل العملاق المدريدي يوم 18 من الشهر نفسه.

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التحرير

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