مفاجآت «مذبحة بورسعيد» تفتح الملف.. أين قانون حماية الشهود؟

التحرير

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مفاجأة فجرها المستشار مرتضى منصور، النائب البرلماني ورئيس نادي الزمالك، خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء»، بأن أحد شهود الإثبات في قضية "مذبحة بورسعيد"، أكد له أن كل ما قاله في المحكمة غير صحيح ويخالف الواقع، وأنه تعرض لضغوط من أحد المسئولين الكبار في الدولة، الذي هدده بالحبس، وتلى ذلك مفاجآت عديدة في نفس القضية، تتعلق أيضا بتغيير شهادات والإدلاء بأخرى تحت ضغط، الأمر الذي يجعل بسرعة البت في قانون حماية الشهود، الموجود حاليا في البرلمان.

القانون لدى البرلمان منذ 5 أشهر

مشروع القانون انتهت منه وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى البرلمان، وبحسب ما صرح به النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القانون في المجلس منذ 5 أشهر، ولم يُناقش حتى الآن.

في حين قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إنه تم إرسال مشروع القانون لاستطلاع رأي الجهات المعنية المختصة، مؤكدًا أن المشروع يستلزم إجراءات أمنية محددة، وميزانية مالية لابد من التأكد بشأنها قبل إقرارها، مضيفًا أنه لا يوجد تعطيل متعمد، بل اللجنة تأخذ خطواتها ومسارها الطبيعي في مناقشة أي مشروع قانون.

إدارة الحماية

يستند مشروع القانون على تشكيل إدارة مشتركة من وزارتى العدل والداخلية، باسم "إدارة حماية الشهود"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمحامين المتعاملين مع القضايا ذات الخطورة العالية، ويشتمل على اعتبار بياناتهم سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون، ووضع حراسة على الشخص والمسكن، وهو بذلك يستهدف فى الواقع حماية مئات الشهود الذين يواجهون خطرا كبيرا تعقبا حقيقيا خلال فترة الإدلاء بالشهادة، ما يهدد أحيانا العدالة وتحقيقها خلال نظر القضية وبعدها.

مئات الشهود

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ووفق مصدر قضائى فى وزارة العدل، فإن إقرار القانون يتطلب إرادة قوية من الدولة وتوفير إمكانات كبيرة خصوصا المادية والعنصر البشرى المدرب أيضا؛ لأن هناك عشرات بل مئات الشهود فى قضايا مهمة يستلزم أن تتوفر لهم مستويات معينة من الحماية، تحول دون تعقبهم والنيل منهم، أو التأثير عليهم لتغيير أقوالهم فى أى شهادة لهم أمام المحكمة.

وأضاف المصدر، لـ"التحرير"، أن الوزارة أعدت مشروع القانون، وليس لديها فكرة عن شكل الإدارة التى يقال إنه سيتم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذه، مؤكدًا أن الأمرسيكون بمجملة فى حوزة "الداخلية" للاختصاص، بالتنسيق مع العدل في بعض الأمور، مختتما: "ولذلك يستلزم أولا إقرار القانون ثم بحث سبل وآليات تنفيذه".

إجراءات الحماية

ومن جانبه، أكد مصدر أمني، أن ترتيبات إنشاء إدارة للحماية بالوزارة يعقب إقرار القانون وصدور اللائحة التنفيذية له، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة ستحتاج الى ميزانية كبيرة لابد من توفيرها، وعناصر بشرية كثيرة ومدربة على أعمال الحراسة والمتابعة، وسيكون لشرطة الحراسات الخاصة، وبعض الأجهزة الأخرى دورا في ذلك.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات الحماية ستكون عبارة عن إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها، و تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه، وضع الحراسة على الشخص والمسكن، التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد إلى مكان آخر غير الذيي عمل فيه، إضافة إلى أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.

قانون الاخوان

لم يكن قانون "حماية الشهود" جديدًا من نوعه، فسبق أن قدم مشروعًا مماثلًا في عهد الإخوان، ووافق عليه مجلس الشورى، الذى كان في وقتها جهة التشريع لغياب مجلس الشعب، وصدر به قرار جمهورى موقع من الرئيس المعزول محمد مرسي، في فبراير 2013.