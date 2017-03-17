صور| «صحة سوهاج»: عينات الوجبات المدرسية مطابقة للموصفات

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الجمعة، أن العينات الخاصة بالوجبات المدرسية بمركز طما شمال محافظة سوهاج، مطابقة للموصفات القياسية، وخالية من أي مواد سامة، حسبما أورد مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة بعد فصح كافة العينات.

كانت مدينة طما شهدت منذ أيام تسمم 60 تلميذًا بمدرسة الشهيد محمد عبد الجواد الابتدائية بقرية كوم غريب، بسبب الوجبات المدرسية، وتم نقلهم لمستشفى طما المركزي لتلقي العلاج، وصرح لهم بالخروج عقب تحسن حالتهم الصحية.

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يذكر أن جار فصح العينات الخاصة بمدارس مركز أخميم، التي تسببت في تسمم 3335 تلميذًا، حسب إحصائية رسمية من وزارة الصحة.





