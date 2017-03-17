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تواضروس يحيي الذكرى الخامسة لوفاة البابا شنودة في وادي النطرون

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تواضروس يحيي الذكرى الخامسة لوفاة البابا شنودة في وادي النطرون تواضروس يحيي الذكرى الخامسة لوفاة البابا شنودة في وادي النطرون

التحرير

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ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي لإحياء الذكرى الخامسة لوفاة البابا شنودة الثالث، بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

وشارك في القداس الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وعدد كبير من المطارنة والأساقفة والآباء والكهنة ورهبان دير الأنبا بيشوي.

ورسم البابا تواضروس، خلال الصلاة عددا من الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية والأقاليم، بالتزامن مع ذكرى رحيل البابا شنودة الخامسة.

وفتح دير الأنبا بيشوى منذ الصباح أبوابه لاستقبال الوافدين من جميع المحافظات، للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة البابا شنودة الخامسة. مضيفا كما تم فتح مزار البابا شنودة بالدير، أمام المشاركين في إحياء ذكراه.

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يشار إلى أن البابا شنودة وُلد عام 1923، والتحق بالرهبنة بدير السريان، وتمت رسامته أسقفًا للتعليم، وكان سكرتيرًا للبابا كيرلس السادس، وتم تجليسه على الكرسي البابوي في 14 نوفمبر عام 1971 وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة وتوفي في 17 مارس عام 2012، عن عمر ناهز 89 عامًا ثم تولى المسؤولية الأنبا باخوميوس لحين تسليمها للبابا تواضروس الثاني البابا رقم 118.

البابا تواضروس

البابا تواضروس1

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التحرير

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