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عمار علي حسن: انتخابات «الصحفيين» تأثرت بخطاب السلطة عن «التخوين»

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عمار علي حسن: انتخابات «الصحفيين» تأثرت بخطاب السلطة عن «التخوين» عمار علي حسن: انتخابات «الصحفيين» تأثرت بخطاب السلطة عن «التخوين»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي والروائي عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إنه أصر على الحضور للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس ، اليوم الجمعة.

وأكد حسن، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الانتخابات تشهد حالة شديدة من الاستقطاب والتشويه المتعمد ضد أسماء بعينها، وسعي حثيث لـ"شيطنة" هذه الأسماء، لم نراها في أي انتخابات سابقة، واعتمدت على لغة تأثرت بشكل كبير بخطاب السلطة عن التخوين، منوهًا باختياره يحيى قلاش نقيبًا للصحفيين لدورة جديدة.

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وطالب "حسن"، الصحفيين بأن يكونوا على قدر المسئولية، وتغليب المصلحة العامة عن الشخصية، مشيرًا إلى أن منصب النقيب تكليف لا تشريف.

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التحرير

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