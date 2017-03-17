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عضو بـ«دفاع البرلمان»: زيارة «الناتو» تهدف لتقريب وجهات النظر

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عضو بـ«دفاع البرلمان»: زيارة «الناتو» تهدف لتقريب وجهات النظر عضو بـ«دفاع البرلمان»: زيارة «الناتو» تهدف لتقريب وجهات النظر

التحرير

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قال يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن زيارة وفد برلمانى لحلف الناتو ببروكسل تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين ودول "الحلف"، وبحث مجالات التعاون الأمنى، والنظر إلى القضايا العالمية العالقة، التى تهم مصر ومحيطها العربى.

وأوضح الجاحر فى بيان له، أنه وعدد من النواب المشاركين ضمن الوفد البرلمانى يعملون على الاستفادة من خبرات دول الحلف بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة التى تفيد مصر، خاصة وأن المفهوم الاستراتيجى لحلف الناتو هو أنه منظمة سياسية عسكرية تعمل من أجل التوافق فى القرار وتوفير الأمن لمجموعة الدول التابعة له.

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ووجه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الشكر للسفير إيهاب فوزى، سفير مصر ببروكسل، الذى بذل جهد كبير لتفعيل اللقاءات مع قيادات الحلف، خاصة نائب الأمين العام للحلف، وبعض سفراء دول الحلف، وتبادل المناقشات التى كانت مثمرة وقوية من الجانب المصرى، الذى تمثل فى 18 نائب مصرى، مشيرًا إلى أن المناقشات استمرت على مدى اليومين الماضيين فى مسألة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية.

 

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